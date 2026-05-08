世界初の2万4000TEU級メタノールデュアルフューエルコンテナ船が5月8日、中国東部江蘇省南通市で竣工し、命名されました。この船は現在、世界最大級のメタノールデュアルフューエルコンテナ船です。「東方知恵」と命名されたコンテナ船は全長399.99メートル、幅61.3メートル、最大2万4168個の標準コンテナを積載でき、載貨重量は22万5000トンに達します。各種サイズや性能指標は、同型船として世界の新たなベンチマークとなります