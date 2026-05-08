ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（毎週木曜後10：00）の最終話が7日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。【映像】「いい加減にしろと…」石丸伸二、MK5（マジでキレる5秒前）の真相最終回となる#6では、最後のおくすり「運命の告白タイム」が処方され、それぞれが最後の想いを伝えることに。そんな中、仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみは、ラストスパートをかけるべくしんじ（石丸伸二）と