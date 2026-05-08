江戸時代から続くとされる伝統行事、「仏舞」が奉納されました。 京都府舞鶴市の松尾寺に伝わる「仏舞」。釈迦の誕生を祝う伝統行事で、金色の仏の面をかぶり、舞を奉納します。江戸時代には始まっていたとされ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 雅楽が演奏される中、舞人たちはゆったりとした優雅な舞を披露し、訪れた人たちは伝統の舞に見入っていました。 （訪れた人）「清まる感じでいいものを見させ