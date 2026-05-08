リアリティー番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』に出演で知られるフィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。7年前にパニック障害を発症していたことを公表した。【写真】素敵な笑顔の写真を添えて…7年前のパニック障害を告白した田辺莉咲子田辺は「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と切り出し、「私は7年前、21歳の時にパニック障害になり