歌舞伎俳優の市川染五郎さん、俳優の當真あみさん、石黒賢さん、柚香光さん、梶原善さん、石川凌雅さん、横山賀三さんが日生劇場5月公演『ハムレット』の囲み取材に登場しました。 【写真を見る】【 市川染五郎 】『ハムレット』でストレートプレイ挑戦＆初主演ハムレットと「一心同体に」シェイクスピアの四大悲劇の一つであり、人間の苦悩を深く描いた『ハムレット』。今回、ハムレットを演じる染五郎さんはストレートプ