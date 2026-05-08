JR東日本が気仙沼線BRTで導入する自動運転のバス（同社提供）JR東日本は8日、気仙沼線（宮城）で運行するバス高速輸送システム（BRT）の一部区間の15.5キロで、運転操作と緊急停止を特定条件下でシステムが担い、ドライバーが不要になる自動運転の「レベル4」での走行を実施すると明らかにした。29日から7月4日の間の毎週金曜日と土曜日の運行を予定。JR東によると、専用道内に約2メートルごとに埋設した磁気マーカーと車両の