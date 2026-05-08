元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、“伝統のPLチャーハン”をスタジオ生調理した。春夏合わせて7度の全国制覇を成し遂げた、高校野球の名門・PL学園出身。98年の全国高校野球選手権大会では、準々決勝での横浜（神奈川）の松坂大輔との投げ合いが語り草になっている。現在は休部状態で、復活の道のりは険しいが、同校野球部で作り続けられ、