トヨタ自動車が昨年度1年間の決算を発表し、日本企業で初めて売上高が50兆円を超えました。トヨタ自動車が発表した昨年度の通期決算で、売上高は前の年度に比べ5.5％増え、50兆6849億円となりました。日本企業で売上高が50兆円を超えるのは初めてです。北米を中心に、ハイブリッド車の販売が好調だったことなどが要因です。ただ、本業のもうけを示す営業利益は、アメリカの関税措置が利益を大きく押し下げるなどし、3兆7662億円と2