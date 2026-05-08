2026年1月に名古屋市天白区にオープンしたカフェ『Cafe1982 麺と珈琲』。店名には「麺」と「珈琲」の文字がありますが、「油そば」が食べられるのがウリの喫茶店です。そのこだわりは強く、油そばに使う醤油と油は店内で最初から手作り。油は鶏肉の脂身を6～7時間かけてじっくり煮込み、特製の「鶏油(チーユ)」を抽出しています。そこに、同じく自家製のしょうゆと魚介だしのWスープを混ぜ合わせ、