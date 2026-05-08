8日午前、山梨県の湖で手こぎボートが転覆し、釣りをしていた男性の死亡が確認されました。8日午前10時50分ごろ、山梨県富士河口湖町の西湖で「ボートが転覆している」と、ボート業者から119番通報がありました。警察や消防によりますと、転覆した手こぎボートには高齢男性が乗っていて、消防の救助隊が湖を捜索したところ、およそ1時間半後に湖の底に沈んでいる男性を発見。病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。死亡し