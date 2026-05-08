Image: Google 本体はどこだ？ えっ、裏？Googleが新型のフィットネストラッカー「Google Fitbit Air」を発表。本日より予約が始まっています。トップ画像がソレなのですが、バンドしか見えないって？ うん、そうです。皆さんの目は正常です。外側からは、もはやバンドしか見えません。存在感ウスウス。 Image: Google