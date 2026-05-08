2026年4月、VAIOの最新フラッグシップモデル「VAIO SX14-R」が発表されました。 一見すると従来モデルのマイナーチェンジ版にも見える本機ですが、Copilot+ PCへの対応、そして日本初となる「バッテリー保証制度」によって、実務機としてより長く使い続けられる一台に仕上がっています。 ハイスペを求める人、長く使い続けることによるコスパを求める人、双方がチェックしておくべき本機の実力を検証していきます。 ↑「V