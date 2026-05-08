「お花みたいなパー♡」「びっくりするくらい可愛い」と絶賛の声が寄せられているのは、猫ちゃんの前足を映した光景。限界まで開かれた指先が、まるでお花のようだと話題になっています。投稿には他にもさまざまな物に例えるコメントが寄せられ、表示回数59万回を超える反響を見せています。 【写真：『猫の足』を見たら、『お花のような形』になっていて…たまらなく可愛い瞬間】 いっぱいに開かれたおもちちゃん