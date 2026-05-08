Youtubeチャンネル「Nobuuuuu」に投稿されたのは、ニューヨークのブルックリンに住むキジトラの♂猫ノブくんが飼い主さんを優しく起こす朝のひとコマ。 朝ごはんの時間が過ぎても寝ている飼い主さんを優しく起こそうと奮闘するノブくんの姿がなんとも微笑ましいこの動画は記事執筆時点で44万回以上再生され、「爪はたてず、優しく肉球だけで起こしてる♡」「99％の人間よりも礼儀正しい！」「見た目も心もイ