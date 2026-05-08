デビッド&ヴィクトリア・ベッカム夫妻の娘ハーパー（14）が、自身の美容ブランド立ち上げに向けて大きな打撃を受けたと報じられている。ハーパーは、母親に続き美容業界に進出するため、「Hiku By Harper」という自社ブランドを立ち上げる計画を進めているが、米特許商標庁が同名の商標登録申請を却下したことで、計画に支障が生じたかたちだ。 【写真】ベッカム一家がズラリ！息子の恋人まで登場