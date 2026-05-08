テレビ朝日の田中萌アナウンサー(34)が8日、自身のインスタグラムを更新。沖縄旅行を満喫したことを報告した。 【写真】ノースリ姿でまぶしい笑顔 「遅めの冬休みで沖縄へ」と投稿し、白のノースリーブでビーチにたたずむ姿や沖縄グルメの写真を掲載。「GWに長い休みをもらったのは社会人になって初めてかも？」とつづり、「沖縄に来ていた友人たちと合流して楽しく飲みました」と振り返った