俳優のドウェイン・ジョンソンは、スカートとは「最も男らしい」人たちが着るべきだと考えているという。元レスラーのザ・ロックとしても知られるドウェインは、今月4日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに初めて出席、自身のポリネシアのルーツにもインスパイアされたというトム・ブラウンによるデザインのブラック・モヘアのテールコートとプリー