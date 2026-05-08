IS:SUE “Quartet” Official MVサムネイル（C）︎LAPONE GIRLS ４人組ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が８日、1ST ALBUM『QUARTET』よりリード曲「Quartet」のミュージックビデオを公開した。【動画】公開されたIS:SUE “Quartet” Official MVIS:SUEはデビュー以来、“異種なNEW HERO”の誕生を掲げ、ありのままの姿と「自分が自分らしくあること」を一貫して提示し続けてきたグループであり、着実に実