鬼木監督「自分たちの力で優勝できる」元日本代表監督で、鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じた。明治安田J1百年構想リーグ地域ラウンドEASTで、勝ち点37と首位を独走するチームを「メンタルのところで、ものすごく進化した」と称賛した。昨季9季ぶり9度目のJ1制覇を果たした鹿島は、今シーズンも勢いそのままに、2位FC東京と勝ち点5差をつけて常勝街道を駆け