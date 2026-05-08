新緑が映える岩肌に勢いよく流れ落ちる水。長野県木島平村で年に一度しか見られない幻の滝、「樽滝」です。駒ケ根市から「（到着するのが）遅かったですね。（午前）5時ごろに着きました。もう50年通っているので」この貴重な瞬間を見ようと、県内外から60人余りが集まり、カメラを構えていました。「樽滝」は、かつて水力発電所で余った水が流れてできる滝でしたが、水路が改修されたことで、水が流れなくなっていました。地元の