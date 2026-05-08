◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）昨年大会覇者でツアー２９勝の申ジエ（韓国）がまさかの予選落ちを喫した。首位と５打差の１８位で出た２日目はバーディーなし、９ボギーの８１と大きくスコアを落とした。通算１０オーバーで９４位に沈んだ。申の８１は、２０１２年の日本女子オープン初日、２０２２年