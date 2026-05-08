元ＫＡＴ―ＴＵＮで歌手の赤西仁（４１）が、父親の若いころを公開し話題になっている。８日までにインスタグラムで「ボクのパパの若い頃」とつづると、白黒の写真をアップ。リーゼントにさらしを巻いたやんちゃなスタイルになっており、「＃父＃初公開＃ノボルちゃん」などのハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「仁くんのパパがみれる日がくるとはおもわなかった仁くんとお顔似てるね」「パパかっこいい」「お