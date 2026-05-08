アニメ『世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜』が、TOKYO MXで7月5日22時、サンテレビで7月5日25時、BS11で7月6日25時から放送されることが決定した。あわせてキービジュアルが公開された。【動画】ヒロイン可愛い！公開された『世界最強の後衛』PV同作は、『迷宮国』へと転生した主人公・アリヒトが、攻撃・防御・回復もこなせる最強の支援職『後衛』として個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚。公開されたビ