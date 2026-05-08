『ストライクウィッチーズ』『ビビッドレッド・オペレーション』の高村和宏監督による完全新作オリジナルテレビアニメ『バーテックスフォース』が、10月から放送されることが発表された。あわせて、ティザーPV＆ティザービジュアル第2弾、キャラクター情報第1弾、メインスタッフ情報が公開された。【画像】ミニスカにショートスパッツ！元気っ子っぽいキャラクター紹介1人目メインスタッフには、高村監督をはじめ、副監督は久