第一三共ヘルスケアは、腰痛などに塗る「ロキソニン」や胃腸薬などを6月から値上げします。値上げするのは、肩や腰などに塗るタイプの「ロキソニン」や「第一三共胃腸薬プラス」などの市販薬16品目と、「ミノン全身保湿ミルク」など医薬部外品3品目のあわせて19品目です。値上げ率は約5〜40％で、6月1日出荷分から適用されます。値上げの理由について第一三共ヘルスケアは、「原材料や包装資材の価格高騰が長期化しているため」と