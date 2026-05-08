劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』がきょう8日、公開された。公開を記念して、原作・佐島勤氏と原作イラスト・石田可奈氏からコメントとイラストが到着。あわせて、豆司波になりきって四葉継承編の豆知識を投稿する「豆司波ジェネレーター」が始動した。【画像】シュールすぎる（笑）キャラクターがずらり並んだ豆司波ジェネレーター「豆司波ジェネレーター」では、好きな豆司波になりきって、『魔法科高校の劣