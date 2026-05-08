わずか2回のタップで送金。PayPayに誘導して不正に送金させる“詐欺メール”が急増しています。5月上旬、番組スタッフのもとに届いたメール。差出人は「日本年金機構」とあり、文面には「差押予告通知書」と記載され、「期限までに未納保険料1万8500円を納付しない場合、財産を差し押さえる」といった不安をあおる内容が並んでいました。番組スタッフには、5月3日から日本年金機構をかたるメールが9件届いています。その決済手段に