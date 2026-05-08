歌手・中島美嘉の、手首のタトゥーが目を引くナチュラルショットが話題になっている。【映像】「ビックリしました」と反響を呼んだ“激変”ショットこれまでにもInstagramで、ライブリハーサルの様子や、2023年に結婚したギタリストの馬谷勇との旅行ショットなど、仕事やプライベートについて発信してきた中島。2025年12月13日の投稿では、黒のアイシャドウで囲んだ目元メイクが印象的な"激変"ショットを披露し、「ビックリ