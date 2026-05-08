人だかりの先にあったのは、車のフロントガラスを突き破った鉄筋の束。たどってみると、トラックの荷台から伸びています。フロントガラスを突き破った鉄筋は、奇跡的に座席を避けるように貫通しました。トルコで発生した事故。その瞬間が防犯カメラに記録されていました。画面奥から走ってきたトラック。交差点に差し掛かった瞬間、横から走ってきた車に気づきブレーキをかけ、車同士の衝突は避けたと思われましたが、荷台に載せて