新潟市のJR信越本線・さつき野駅で8日午後、下り普通列車が駅で停車の際、ホームで停車できず、約140メートル行き過ぎて停まるオーバーランがありました。乗客などにけがなどはありません。JR新潟支社によりますと8日午後3時37分ころ、新潟市秋葉区のJR信越本線さつき野駅で新潟駅行きの普通列車が停車する際に、列車最後部がホームから140メートルほど行き過ぎて停車しました。6両編成の列車