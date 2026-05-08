レアル・マドリードに所属するフランス代表DFフェルラン・メンディが現役を退く可能性もあるようだ。2019年夏にオリンピック・リヨンからレアルに加わって以降、対人守備の強さを武器に左サイドバックのレギュラーとして活躍してきたメンディ。これまでクラブ公式戦通算200試合以上に出場し、ラ・リーガ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝に大きく貢献してきた。その一方で、離脱が多い選手でもあり、3日に行われたラ・リーガ第