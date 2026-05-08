ソニーセミコンダクタソリューションズ（ソニーセミコン）とTSMCは、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けて、法的拘束力を伴わない基本合意書を締結したと発表した。 ソニーセミコンが過半数の株式を保有する合弁会社の設立および、熊本県合志市に建設されたソニーセミコンの工場内に、新たな開発および生産ラインを構築する方向で検討が進められてい