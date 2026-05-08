二刀流の大谷がCY賞を受賞すれば、MVPを逃すことはなさそうだ(C)Getty Images今季も、二刀流でファンを沸かせているドジャースの大谷翔平をめぐり、新たな議論が米国内で巻き起こりつつあるようだ。スポーツサイト『The Sporting News』は現地時間5月7日、「ショウヘイ・オオタニに“サイ・ヤング賞＆MVP逸”予想不可解な見方に疑問」と銘打ったトピックを掲載。記事によると、現地メディア『Bleacher Report』のケリー・ミ