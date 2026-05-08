豪華絢爛な曳山が小松の街なかを彩る「お旅まつり」が8日、幕を開けました。江戸時代から続く伝統の曳山子供歌舞伎の上演も始まりました。初夏の訪れを告げる「お旅祭り」。江戸時代から受け継がれる曳山子供歌舞伎には毎年、大勢の観衆が訪れます。今年の当番町は八日市町と寺町。このうち八日市町で披露されたのは、「旅衣小松緑弥栄義太夫勧進帳」鎌倉幕府将軍の源頼朝に追われる義経と弁慶一行が、安宅の関で弁慶の機転と富樫