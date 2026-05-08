今永が要所を締めるピッチングでチームの勝利に貢献した(C)Getty Images日本人左腕の豊かなリアクションが話題だ。現地時間5月7日、カブスの今永昇太は、本拠地でのレッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、10奪三振と好投。8-3のチーム勝利に貢献し、今季4勝目（2敗）を挙げたこの試合では、マウンド上での“表情”にも大きな注目が集まっている。【動画】「これが恐怖を耐え抜いた男の顔」米投球分析家が注目した今永昇太の“