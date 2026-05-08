押収されたのは、およそ180キロもの銅板でした。地震で被災した石川県輪島市の寺から銅板などを盗んだとして、スリランカ国籍の男2人が逮捕されました。警察署の一室にずらりと並んだ銅板。寺から盗んだ銅板はおよそ180キロ、時価総額は38万円相当に上ります。窃盗などの疑いで今月5日に逮捕されたのは、いずれもスリランカ国籍の無職・モハメド ファイスール モハメド ファイナス容疑者30歳と、モハメド リヤス モハメド リハン