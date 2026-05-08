巨人・北村流音（りお）内野手（２１）が８日、同期の三塚琉生外野手に続く支配下登録への意欲を示した。２０２２年にドラフト育成８位で入団。同６位で入団し、桐生第一高の同級生だった三塚は、昨年６月に支配下登録された。ひと足早く１軍デビューも果たし、現在は２軍で活躍しており「同じ高校で、比べられるところがある。今のままだと恥ずかしいのでもう少し頑張りたいです」。ライバルの活躍に自身も闘志を燃やしている。