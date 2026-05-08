◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）４打差９位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１オーバーの９位で週末に進んだ。風の強い午後組でプレー。「午後の方が難しいと想定してプレーしていた。やっぱり難しかった」と振り返った。１、２番を連続ボギー