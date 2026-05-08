◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）韓国の１７歳のアマチュア、呉受旻（オ・スミン）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算３アンダーでトップと２打差の２位で決勝ラウンドに進んだ。平均飛距離２７０ヤード超の飛ばし屋は「ピン位置もコースコンディションも難しかったけど、３アンダーで終われてす