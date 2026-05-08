◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）今大会の大きな見所は１５番パー３。第２日は、やや易しいピン位置となり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツア