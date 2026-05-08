◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が「８番・二塁」で先発出場し、１７打席ぶりの安打を放った。待望の快音は２点を追う３回無死一塁だった。初球の外角１４１キロ直球を中前へはじき返した。３回先頭の中山に四球を出すまで６者連続三振と快投していた中日先発・柳からチーム初安打を放った。吉川にとっては１日・阪神戦（甲子園）の第２打席で右前打をマークして以