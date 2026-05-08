八田與一の慰霊祭であいさつする金沢市の村山卓市長＝8日、台南市（共同）【台南共同】日本が台湾を統治した時代にダム建設に尽力した日本人技師、八田與一（1886〜1942年）の慰霊祭が8日、台湾南部の台南市で開かれた。頼清徳総統が出席し「（八田は）日本人であり台湾人でもある」と述べ、日台関係の緊密さを強調した。八田はインフラ整備への貢献が台湾で高く評価されている。金沢市の村山卓市長のほか、故安倍晋三元首相の