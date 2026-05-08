総務省消防庁は8日、熱中症により1〜3日に全国で102人が救急搬送されたとの速報値を発表した。昨年の同時期と比べ15人少なかった。搬送者数の集計は今年初。気象庁によると、2日は高知県黒潮町で30.3度を観測するなど、関東から西日本を中心に気温が上がり、全国で69人が搬送された。消防庁は小まめな水分補給やエアコンの適切な使用など予防を呼びかけている。3週間以上の入院が必要な重症はゼロで、短期の入院が必要な中等