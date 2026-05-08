◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝５月８日、栗東トレセン惜しい競馬が続いているアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、ダートコースでＧ１馬パンジャタワーとハッキングをしたあと、ＣＷコースをゆっくりと１周した。気合を表に出し、走りたい気持ちが伝わってきた。酒井助手は「追い切り後はいつも変わらない馬ですが、今回は少しピリッとしています。