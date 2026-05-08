「中日−巨人」（８日、バンテリンドーム）中日の先発・柳が、初回先頭から６者連続奪三振をマークした。初回はキャベッジを１ボール２ストライクから空振り三振。佐々木を見逃し、泉口を空振りで３者連続とした。二回はダルベック、大城、増田陸を圧巻の３者連続三振とした。日本タイ記録がかかった三回は、先頭の中山へフルカウントからの四球となり、７者連続はならなかった。柳は無死一塁から吉川の中前打で一、二