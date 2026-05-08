皇室ジャーナリストの久能靖（くのう・やすし）さんが２日、老衰で死去した。９０歳だった。告別式は近親者で済ませた。１９６０年、日本テレビに入社し、アナウンサーとしてあさま山荘事件を現場で実況。昭和天皇崩御の特別番組ではキャスターを務めた。退社後も、日テレの番組「皇室日記」で長年キャスターを務め、ワイドショー「午後は○○おもいッきりテレビ」などに出演した。