元テレビ朝日社員の玉川徹氏が7日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。テレビの出演時に自前の服を着ている共演者を明かした。服のコーディネートをどうしたら良いか分からない、というリスナーからのメールに、セレクトショップで選んでもらうことを勧めた玉川氏。その後も「セレクトショップって、何がいいかって言うと、靴から帽子まで全部置いているんですよ。それをね、靴