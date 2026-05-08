◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（８日・マツダスタジアム）元ＴＯＫＩＯの城島茂が始球式を務めた。セットポジションから投げたボールは、マウンドと捕手の中間地点付近でバウンド。最後はゴロで捕手のミットに収まった。「イメージと体の動きがバラバラで、恥ずかしかったです（笑）。（自己）採点できるレベルではなかった。敗戦投手の気持ちってこんな感じなのかな…」と頭をかいた。この日は広島創業の日用品メー