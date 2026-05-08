2月の衆院選で落選した中道改革連合の小沢一郎前議員が、自ら率いるグループの事務所を新たに開設しました。中道改革連合小沢一郎 前衆院議員「いまの中道だ、立憲だとなんだかよくわけもわからない状況だと不安になる、みんな」小沢氏が率いるグループ「一清会」は8日、国会近くに事務所を開きました。小沢氏は今年2月の衆院選で落選していますが、グループ以外の落選した議員にも「東京での活動の拠点にしてほしい」とし