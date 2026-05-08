サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードの２選手が練習中に喧嘩騒ぎを起こした問題で、主将格のウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデが外傷性脳損傷、全治１０日から２週間の負傷となった。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、選手は現在自宅で静養中だという。またクラブはこの件について公式発表を出し、規律違反による懲戒処分を視野に入れた内部調査をするとしている。同じくマルカに